Premier League, LIVE: in campo Nottinhgam e Newcastle. Alle 18 West Ham-Arsenal

Redazione CM

un' ora fa



Dopo l'anticipo del venerdì finito 1-1 tra Brighton e Southampton, la Premier League torna in campo sabato 30 novembre con cinque partite della tredicesima giornata, in attesa di Liverpool-Manchester City, big match in programma domenica alle 17:00.



In campo alle 16:00 Wolverhampton-Bournemouth, Crystal Palace-Newcastle, Nottingham Forest-Ipswich Town e Brentford-Leicester. Chiude il sabato di Premier il derby di Londra West Ham-Arsenal alle 18:00.