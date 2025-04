Premier League LIVE: si parte con Everton-Arsenal, poi tre partite. Chiude Aston Villa-Nottingham

Getty Images

In unamai così indirizzata verso Anfield, con il Liverpool capolista che conta i giorni che lo separano dalla matematica, c'è ancora spazio per la corsa alle posizioni europee: è questo l'obiettivo dell', che vuole chiudere al più presto il discorso Champions e va in casa dell'per salvaguardare il distacco di +10 sul Manchester City quinto.Nel pomeriggio del campionato inglese ecco altre tre sfide tutte e tre importanti: ildi Iraola cerca di rientrare nella corsa all'Europa sfidando il West Ham, per mettere pressione alche invece affronta il Crystal Palace a Selhurst Park. In zona salvezza invece ultima chiamata per l'e può virtualmente dire addio alla categoria.

Il sabato di calcio in Premier si chiude al Villa Park, dove arriva ilterzo in classifica: un successo di Gibbs-White e compagni sull'sarebbe un'ipoteca sullo storico ritorno in Champions League da parte dei due volte vincitori dell'allora Coppa dei Campioni con Brian Clough in panchina.