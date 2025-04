In Premier League è già (quasi) tutto deciso: 8 giornate di noia e lotta solo per 2 posti Champions

GETTY

Uno degli assiomi che accompagna questo momento storico del calcio è cheUnanetta, dominante, indiscussaquando lariuscì – si dice – a strappare questo primato alladelUn passaggio di consegne per questo tutt’altro che fattuale titolo del quale,Il primato inglese è ormai assodato, consolidato negli anni. Resta però da stabilirne il motivo.Quali sono iper sancire che una lega sia migliore di un’altra? A fare la differenza è ladel calcio giocato? I risultati delle rappresentanti nelle? Quanti“sposta” il movimento? Quanto – e se lo è –la corsa ai vari obiettivi? La risposta potrebbe essereanche se, probabilmente, è propriocitata a tenere incollati i fan in giro per il mondo

Ebbene quindi, se la discriminante è quella di– cosa questa che è sicuramente molto in alto nelle caratteristiche che deve avere la lega perfetta –Mentre in giro per l’Europa i campionati sonoe ancora ben distanti dall’essere decisi,Nulla di nuovo, per carità, campionati senza storie possono capitare un po’ ovunque: si veda l’ennesimo trionfo del, il tredicesimo dei parigini, arrivato con mesi d’anticipo o anche gli ultimi due Scudetti assegnati asenza chissà quali patemi. Quest’anno però la musica è cambiata etra proprio le ultime due squadre campioni, dopo la frenata dell’Atalanta, mentrela lotta a tre con anche l’Atletico sta diventando

Ma a testimoniare del livello sempre più alto degliè la situazione che riguarda anche. In Italia per esempio, oltre al, con un piede e mezzo in B,. In, detto dello squadrone di Luis Enrique,mentre per la salvezza, oltre al derelitto, a contendersi la permanenza, ci sonoGrande equilibrio. Nellaoltre all’entusiasmante lotta per il titolo, molto interessante è lo scontro tra, visto che la Spagna dovrebbe centrare l'obiettivo dellePer evitare la Segunda poi, missione quasi impossibile per il, ci sono anche qui. In, infine, la leadership delsi sta assottigliando con ilche non molla l'osso. La corsa per la Champions poi è avvincente conLa salvezza invece è questione tra

Tutt’altro pathos di quanto accade in Inghilterra. Lainfatti ha cristallizzato ancor di più la situazione. Dopo il, il Liverpool è salito a(una sola sconfitta in tutto il campionato),. I Gunners insomma sono lontanissimi, così come la sorpresaDistanze abissali. Le stesse che si riscontrano da metà classifica in giù. In mezzo alla graduatoria infatti c’è lacon Fulham, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace e le deludentiche ristagnano tra i 45 e i 35 punti, cui si aggiungono le più complicate situazioni di Everton e West Ham che stanno vivendo stagioni di certo non esaltanti ma che comunque non rischiano la retrocessione. Cosa che si può dire ormai anche deiCunha e compagni si sono messiA nulla sono valsi i cambi di guida conche anzi sono riusciti quasi a fare peggio dei predecessori. Per l'ex Roma ormai l'unico obiettivo è quello di evitare il poco lusinghiero titolo diTitolo già deciso e tre squadre cui serve una sorta di miracolo.dando per appurato che una squadra che sembra in missione come il Forest non crolli sul rettilineo finale.e una forma che pare superiore a quella della squadra di Guardiola) e dall’, in grande spolvero dopo un super mercato e la vittoria in casa del Brighton che ha ora solo un punto in meno ma che è appena stato ridimensionato dalla squadra di Emery).

, un po’ pochino per la lega più seguita al mondo. A impattare su questo calo momentaneo della Premier c’è sicuramente, reduce da– anche questo non un sintomo di benessere del movimento – che ora rischia die l'ennesimo anno da dimenticare dello United. I cugini hanno cambiato guida passandoma, almeno per il momento, l'encefalogramma è ancora piatto eÈ però soprattuttoi tifosi inglesi. Nella 33esima edizione della Premier League da quando è stata così chiamata, dopo il cambio del format, potrebbero – ed è più che una possibilità –Fa discutere questotra i due campionati troppo evidente, unche spinge molti club comeche rischia di annoiare e faranche al migliore dei campionati – o almeno al presunto tale. In una recente intervista a The Athletic, l’ex Manchester United, Scott, ha detto:E se anche un ex protagonista della Premier League inizia a sottolinearlo, è bene che oltremanica inizino a suonare gli allarmi.