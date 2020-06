Ultimo appuntamento della 30esima giornata di Premier League, tocca a Guardiola: alle 21 il Manchester City ospita Burnley. Reduci dal 3-0 all'Arsenal nel recupero della 28esima giornata, i Cityzens provano ad approfittare dei risultati favorevoli di questo turno: non tanto del pareggio del Liverpool, che può solo rimandare la festa titolo dei Reds, quanto più di quello del Leicester, che offre al club di Manchester la possibilità di portarsi a +9 e consolidare così il secondo posto in classifica. Dall'altra parte, il Burnley prova il colpo per restare in scia alla zona Europa League.