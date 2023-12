La società A22, immediatamente dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha pubblicato attraverso il proprio sito web e attraverso la conferenza stampa del suo CEO Reichart, il nuovo format della Superlega da proporre a tutti i club d'Europa. L'idea di A22 è di avere una competizione a 64 club maschile e un'altra da 32 club femminili.



LA PROPOSTA MASCHILE - La nuova Superlega sarà in realtà una "serie di 3 superleghe" Star, Gold e Blue. La proposta maschile prevede 64 club che saranno divisi in 16 nella lega top, la Superlega Star, altri 16 nella Superlega Gold e infine 32 squadre nella Superlega Blue. Tutti i club giocheranno in gironi da 8 – in casa e in trasferta – per un minimo garantito di 14 partite all'anno. Alla fine della stagione, in ogni campionato si giocherà una fase di playoff ad eliminazione diretta tra 8 club per determinare i campioni del campionato.



MERITO SPORTIVO - Ogni anno ci saranno promozioni e retrocessioni tra i tre campionati, e l'accesso alla Blue League che sarà determinato in base alle prestazioni dei singoli club nel campionato nazionale e a retrocessioni fra quelli presenti".



NUMERO GIORNATE - Rispetto ad oggi non ci sarà alcun aumento dei giorni di calendario delle partite oltre a quelli previsti dalle competizioni già esistenti. Le partite si giocheranno in turni infrasettimanali e non interferiranno con il calendario delle partite dei campionati nazionali.