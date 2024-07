Getty Images

Presidenza Figc: spuntano i nomi di Marotta e Balata per sostituire Gravina

Redazione CM

2 ore fa

Gabriele Gravina non si dimette e rilancia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni per il rinnovo della presidenza della Figc. Come ha affermato dopo la sconfitta della Nazionale contro la Svizzera, Gravina è convinto di portare avanti il suo progetto e i suoi programmi per il calcio italiano, e per quanto riguarda gli Azzurri conta di farlo insieme a Luciano Spalletti. Il prossimo 4 novembre si terrà il Consiglio Federale al cui interno è prevista l'assemblea elettiva, che delineerà il futuro del calcio italiano.



L'edizione odierna de Il Messaggero guarda a quella data e riferisce che, oltre a Gravina, ci sarebbero altri due candidati da tenere in considerazione: Mauro Balata, attuale presidente della Lega di Serie B, e Giuseppe Marotta, fresco di nomina da presidente dell'Inter e uno dei 'saggi' individuati da Gravina per la nuova commissione che avrà il compito di rilanciare il calcio italiano. Marotta ha un contratto con l'Inter fino al 2027, ma non ha mai nascosto di coltivare l'ambizione, in futuro, di avere una funzione politica per portare il suo contributo di esperienza e conoscenza per il calcio italiano. Come riferisce Il Messaggero, il nome di Marotta negli ultimi giorni è uscito "in più di qualche ragionamento informale".