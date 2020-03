. L'ipotesi esiste, l'emergenza Coronavirus potrebbe stravolgere il destino del campionato costringendo a ricominciare tra luglio e addirittura agosto se si riuscirà a trovare la soluzione giusta. Con un potenziale problema da risolvere:, perché molti come scadenza prefissata hanno quella del 30 giugno, tra scadenze e prestiti. Qual è la situazione dei singoli club? Questa la- L'Atalanta sta lavorando al riscatto dida mesi ma non è ancora definito (15 milioni fissati dal Chelsea). Palomino è pronto a rinnovare da fedelissimo di Gasperini, Tameze fin qui non ha inciso. A fine giugno è previsto il rientro di Pessina, autore di un'ottima annata a Verona.Palomino.Pasalic, Tameze.Pessina, Berisha, Reca, Carnesecchi, Bettella, Varnier, Mattiello, Vido, Tumminello, Haas, Carraro, Valzania, Melegoni, Delprato, Cabezas, Radunovic, Colpani, Monachello, Kresic, Eguelfi, Dossena, Latte Lath.è nel progetto del club, si va verso il rinnovo accelerato. Destro rientrerebbe dal Genoa e saluterebbe, mentre Danilo ha l'ok di Mihajlovic per rimanere in rossoblù. Rientra Vignato, investimento in prospettiva importante.Palacio, Destro, Danilo, Da Costa, Krejci, Sarr, Breza.Breza.Vignato, Donsah, Destro, Calabresi, Falcinelli, Falletti, Kingsley, Okwonkwo, Rizzo, Lappalainen, Paz, Valencia, Brignani, Santurro, Ravaglia.- Il contratto didipende dalla salvezza altrimenti può liberarsi (ha diverse clausole di uscita), ma formalmente non è a scadenza quindi potrebbe proseguire la stagione. Gastaldello ai saluti, Romulo rientrerebbe al Genoa.Gastaldello.Romulo.Morosini, Cortesi.- La questione più delicata riguarda: è un prestito secco, tornerà all'Inter almeno formalmente prima di ridiscuterne il futuro. Klavan e Birsa entrambi a rischio, così come Cigarini. Olsen torna alla Roma visto che Cragno si è ripreso il posto, Luca Pellegrini è destinato alla Juventus.Birsa, Klavan, Cigarini, Rafael.Nainggolan, Luca Pellegrini, Olsen, Mattiello, Paloschi.Romagna, Farias, Cerri, Bradaric, Castro, Despodov, Pajac, Vicario, Deiola, Miangue, Caligara, Ceter, Pinna, Crosta, Biancu.è già viola in vista della prossima stagione, arrivo previsto - ad oggi - al 30 giugno dal Verona. Biraghi e Dalbert in bilico nello scambio di prestiti con l'Inter, Caceres è riscattabile a titolo gratuito. Badelj è un punto interrogativo.Thereau, Badelj, Caceres, Ghezzal, Dalbert.Amrabat, Biraghi, Boateng, Zurkowski, Rasmussen, Dabo, Ranieri, Hancko, Cristoforo, Eysseric, Montiel, Diks, Zekhnini, Oliveira, Gori, Hristov, Graiciar, Cerofolini.- Un top club con tanti problemi sotto il punto di vista dei rientri dai prestiti e dell'abbondanza:non ha ancora l'ok del PSG al riscatto da 70 milioni, rischia di rientrare l'argentino così come Perisic dal Bayern, mentre Nainggolan torna dal prestito secco; senza dimenticare Joao Mario e Lazaro, tra gli altri. Sanchez andrà via, Moses in bilico, Young verso la conferma così come Sensi verso il riscatto.: Young, Borja Valero, Padelli, Berni.: Sensi, Moses, Alexis Sanchez, Biraghi.: Icardi, Nainggolan, Perisic, Joao Mario, Valentino Lazaro, Dalbert, Radu, Pinamonti, Dimarco, Colidio, Brazao, Bakayoko, Di Gregorio, Pompetti, Longo, Emmers, Gavioli, Palazzi, Rivas.