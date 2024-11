Preziosi: "La Juve dia tempo a Motta. Juric alla Roma come Gasp all'Inter: aveva i senatori contro"

Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a Radio Sportiva, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha avuto modo di parlare anche di molti allenatori oggi grandi protagonisti in Serie A che lui stesso lanciò ai tempi del Grifone.A cominciare dall'attuale tecnico della Juventus: "Ha un suo gioco, credo che un certo tipo di impostazione abbia bisogno di tempo. Lui è un grande uomo, si fa rispettare, con la società e i giocatori.Tempo che la Roma non ha avuto pazienza di concedere a Ivan Juric: “. Così è successo a Roma. Juric cosa poteva fare? Quando poi tutti, anche il pubblico stesso, dopo il licenziamento di De Rossi, si è visto un po’ l’atteggiamento che non favorisce dei risultati e una coesione che una squadra deve avere”.

Altro pupillo di Preziosi èun tempo giocatore del suo Genoa e oggi tecnico della FiorentinaMi ha sorpreso subito nel passare dalla Primavera del Monza alla prima squadra, ha avuto un’accelerata alla sua carriera. Credo che il lavoro che sta facendo lo sta dimostrando. Così come non si discute Thiago Motta o lo stesso Gilardino. Gilardino è un ottimo allenatore, se avesse avuto le tre pedine vendute probabilmente parleremmo di un’altra classifica".L'imprenditore campano ha infine parlato dei tanti imprenditori stranieri che stanno investendo nel calcio italiano: “Siamo un popolo di tifosi, non di sportivi. Siamo sempre pronti a criticare. E nello stesso tempo i risultati economici non sono quelli che probabilmente gli investitori si aspettavano., in Italia non si possono fare.