Prima Mourinho, poi De Rossi: alla Roma regna il caos e gli allenatori pagano le spese

Redazione Calciomercato

. La Roma cambia ancora guida tecnica a stagione in corso e stavolta, addirittura, a stagione appena cominciata.Quando un allenatore viene esonerato tre giorni dopo l’ultima partita una sola cosa è chiara:De Rossi, chiamato un po’ a sorpresa per sostituire Mourinho, era stato considerato da molti il porto sicuro, una scelta fatta per far metabolizzare meglio alla piazza la separazione da quell’allenatore che era stato in grado - come spesso accade - di trascinare dalla sua parte l’intera tifoseria.

E i risultati, complici anche alcune decisioni cervellotiche dello stesso De Rossi, sono state fin qui deludenti. Ma sembra chiaro che nella decisione del club giallorosso i risultati abbiano pesato solo in parte:. Da lì la rottura, probabilmente non unilaterale.

E così, appena 8 mesi dopo l’esonero di Mourinho(e per di più all’epoca attanagliata dal Fair Play Finanziario). Se la risposta per qualcuno è no, comunque poco ci manca.Adesso la Roma riflette - o probabilmente mette a punto i dettagli - sul nome del nuovo allenatore, maPer evitare altri finali dolorosi, come quelli fatti registrare con Mourinho e, adesso, con De Rossi.