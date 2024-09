Roma, clamoroso: ufficiale l'esonero di De Rossi!

Con il seguente comunicato, ladà conto della decisione di esonerare il tecnico Daniele De Rossi:"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

I giallorossi sono stati protagonisti, loro malgrado, di un avvio di campionato estremamente deludente: prima lo 0-0 di Cagliari, poi la sorprendente sconfitta interna per 1-2 con l'Empoli; non male lo 0-0 in casa della Juventus prima della sosta, ma alla ripresa del campionato è arrivato un 1-1 in casa del Genoa, con gol di De Winter all'ultimo, che non deve essere piaciuto alla proprietà americana. La decisione di cambiare non sembrava ancora matura, ma è arrivata ugualmente.