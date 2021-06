Tutte in contemporanea, tutte alle 15, come il calcio di un tempo.non ha mancato di riservare incredibili sorprese e verdetti più o meno annunciati che si sono concretizzati.In una stagione travagliata e per cui, incredibilmente, la Lega Calcio è riuscita a cambiare le regole a campionato in corso non sono più 3 le squadre destinate alla retrocessione, bensì solo 2 con, vero corpo estraneo del torneo, che retrocede direttamente, mentrecon il Torino che si salva nonostante il pesante 5-0 subito all'ultima giornata dalla Sampdoria.Accedono alla fase playoff invece le prime sei squadre della classifica con lache consolidano i loro rispettivi piazzamenti e scenderanno in campo a partire dai quarti di finale. Ai quarti ci va anchecampione d'Italia in carica, che in netta ripresa nell'ultimo periodo impone un 2-2 pesantissimo, che chiude la regular season a pari punti con Juventus e. Per la classifica avulsae quindi accedendo direttamente alle semifinali playoff, mentre i bianconeri partiranno dai quarti.Roma-Atalanta ore 19 allo Stadio Ricci il 23 Giugno (la vincente affronterà la Sampdoria)Juve-Empoli ore 19 allo Stadio Ricci il 22 Giugno (la vincente affronterà l'Inter)Semifinale A - 26 Giugno ore 18Semifinale B - 27 Giugno ore 18Finale - 30 Giugno ore 18,303-3-1-3Stankovic (Inter)Obert (Sampdoria), Berto (Atalanta), Ntenda (Juve),Corradini (Fiorentina) Miretti (Juve) Casadei (Inter)Baldanzi (Empoli)Zalewski (Roma), Satriano (Inter), Di Stefano (Sampdoria)