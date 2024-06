Primavera 1, il regolamento ufficiale 2024/25

Getty

La Lega Serie A ha diramato oggi il regolamento ufficiale del campionato Primavera 1 per la stagione 2024/25



FORMULA DEL CAMPIONATO

Il Campionato Primavera 1 si articola in tre fasi successive:

a) GIRONE UNICO “ALL’ITALIANA” (“Prima Fase”);

b) FASE FINALE;

c) PLAY OUT PER LA PERMANENZA NEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/2026.

dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; del maggiore numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; della differenza reti generale; del maggiore numero di reti segnate in generale; del maggiore numero di reti segnate in trasferta; del sorteggio.

, in gare di andata e ritorno, secondo il calendario che viene pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.Al termine della Prima Fase del Campionato Primavera 1,Primavera 1 2024/2025.

Le Società classificatesidirettamente al Campionato Primavera 2 2025/2026 unitamente alla Società perdente il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026 (tot. 3 squadre),Acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Primavera 1 2025/2026, le migliori 3 squadre del Campionato Primavera 2 2024/2025, individuate secondo i criteri previsti dal regolamento della Competizione organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026, in gara unica. Ha diritto di giocare in casa la gara unica la Società classificatasi al 17° posto al termine del Campionato (Prima Fase). Ottiene la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026 la Società che segna il maggior numero di reti. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, l’arbitro provvede a fare battere i calci di rigore. Nel caso in cui, al termine della Prima Fase, dovessero esservi almeno 10 punti di differenza tra la Società classificatasi al 17° posto e quella classificatasi al 18° posto, non è prevista la disputa del Play Out.

1° TURNO

SEMIFINALI

FINALE.

GARA 1 4ª CLASSIFICATA VS 5ª CLASSIFICATA GARA 2 3ª CLASSIFICATA VS 6ª CLASSIFICATA

La Fase Finale ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara unica ed è suddivisa in tre turni:Le sei Società qualificate alla Fase Finale sono concentrate nella/e località ove si disputano tutte le gare della Fase Finale.con l’avvertenza che non possono incontrarsi tra loro. Le quattro Società classificatesi al 3°, 4°, 5° e 6° posto al termine della Prima Fase, disputano le due gare del 1° Turno e sono accoppiate fra loro secondo il seguente schemaIn caso di parità al termine di ogni singola gara del 1° Turno, si qualifica alla Semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore).

1ª CLASSIFICATA VS VINCENTE GARA 1 2ª CLASSIFICATA VS VINCENTE GARA 2

Le due Società “teste di serie” e le due Società vincenti le gare del 1° Turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle Semifinali:In caso di parità, al termine al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara di Semifinale, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore.