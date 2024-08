Prime pagine 15 agosto: 'Fofana a un passo dal Milan. Vengo anch'io', 'La nuova Juventus', 'Dybala come Baggio'

Calciomercato

: laaspetta sia il centrocampista olandese Teundall'Atalanta che il difensore francese del(i rossoneri, nel mentre, hanno accelerato per chiuderedal Monaco), mentre acontinua il caso del fantasista argentino Paulo, nel mirino dell'Al-Qadsiah in Arabia Saudita.Ieri sera, a Varsavia in Polonia, si è giocata la Supercoppa Europea tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Carlo Ancelotti: trofeo terminato nelle mani dei Blancos, vittoriosi per 2-0 grazie alle reti di Federico Valverde e di Kylian Mbappé (al suo primo centro con la maglia delle Merenegues).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 15 agosto 2024.

Sempre oggi si disputano anche i turni di qualificazione in Europa e Conference League.