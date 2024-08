Prime pagine domenica 11 agosto: “Lacrime e record”, “Io capitano” e “Sempre più grandi”

Calciomercato

Oggi è l'ultimo giorno di Olimpiadi a Parigi, tra qualche ora il sipario si chiuderà sull'edizione 2024 ma stamattina è ancora tempo di festeggiare qualche medaglia italiana. I quotidiani sportivi in edicola oggi hanno dedicato grande spazio ai trionfi azzurri, analizzando però anche le mosse di mercato delle squadre di Serie A.



LE PRIME PAGINE - La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura del giornale al calvario di Gianmarco Tamberi e alle quaranta medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi: “Lacrime e record” titola il quotidiano in prima pagina. Anche il Corriere dello Sport dedica la copertina all’atleta del salto in alto e ripercorre le ultime ore complicate per Tamberi: “Io capitano. È il simbolo azzurro dell’Olimpiade”. Tuttosport analizza il percorso dell’Italia a Parigi e sorride: “Sempre più grandi. Meglio che a Tokyo, l’Italia è una potenza dello sport”.