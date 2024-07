Prime pagine 15 luglio: "Spagna Olé" e "Morata va al Milan". "Soulé all in Roma". "Juve su O'Riley"

Calciomercato

La vittoria della Spagna nella finalissima degli Europei contro l'Inghilterra ha inevitabilmente condizionato leUna vittoria meritata con la foto di Alvaro Morata, obiettivo di mercato del Milan e capitano spagnolo, che alza al cielo la coppa, che appare sia sulla Gazzetta dello Sport, sia sul Corriere dello Sport , sia su Tuttosport e anche sul QS. Particolare il titolo della rosea che sottolineaSpazio quindi anche al mercato con il Corriere dello Sport che rilancia l'"" esterno d'attacco della Juventus che invece secondo Tuttosport va dritta "" come "" ovvero come manovra di disturbo sull'obiettivo dell'Atalanta per cercare di far abbassare la richiesta per il centrocampista olandese.

Questi e molti altri titoli sulle prime pagine dei quotidiani italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi, lunedì 15 luglio 2024. Eccoli