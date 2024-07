Calciomercato

E' il mercato il grande protagonista delle prime pagine di oggi, giovedì 4 luglio. Molto attiva la Juventus, che dopo il no di Buongiorno punta Kiwior.di nuovo in Italia dopo le esperienze all'estero con Galatasaray e Aston Villa. Lacerca una nuova punta e ha messo gli occhi sul norvegese Sorloth, in forza al Villarreal, latratta Greenwood, ilha il sì di Emerson Royal, non ancora quello del Tottenham.All'estero c'è tanto spazio per l'Europeo: Nico Williams non si fida di Kroos, Olmo si candida a essere la sorpresa di Germania-Spagna, mentre in Francia si interrogano sulle condizioni di Kylian Mbappé