Prime pagine domenica 10 novembre: "La linguaccia", "Avanti Signora" e "Sempre Juve"

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi si concentrato sull’undicesima giornata di Serie A, analizzando le partite degli anticipi e presentando le gare che si devono ancora giocare. Oltre alla vittoria del Parma a Venezia, ieri il Milan è stato fermato dal Cagliari pareggiando 3-3 e la Juventus ha vinto 2-0 il derby col Torino., dove ci sarà grande attesa per il ritorno di Antonio Conte da ex.- Il Corriere dello Sport ha dedicato l’apertura al gioiello della Juventus Kenan Yildiz e alla sua esultanza dopo il gol bel derby col Torino: “” titola il quotidiano, con il classe 2005 in primo piano. Ancora Juventus anche sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, e ancora Yildiz: “” è il titolo dell’apertura, con la foto del turco che esulta. Derby in primo piano anche su Tuttosport: “”, con Yildiz e Weah a dividersi la copertina.