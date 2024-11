Leao crea, Theo Hernandez disfa: è il simbolo di un Milan troppo superficiale in campionato

Getty Images

Per ilil pareggio ottenuto all’Unipol Domus contro ilha il sapore della sconfitta. I rossoneri si sono fatti riprendere per ben due volte con azioni in fotocopia che denotano una superficialità preoccupante a certi livelli. Il problema è tutto lì: se con in campo Fofana, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez una squadra perde il 69% dei duelli aereiIn Sardegna si è spenta la fiamma rossonera accesa con l’impresa di Madrid in casa del Real. Fonseca temeva questa partita per un motivo chiaro: non si fida ancora della sua squadra dal punto di vista della mentalità. Il materiale tecnico e umano è di primissimo livello ma non basta se non miscelata con la fame di combattere centimetro per centimetro anche contro le così dette provinciali. Il punto debole di questo Milan è l’attenzione difensiva e la sosta può servire per migliorare determinati meccanismi. Molto dipenderà anche da

L’unica nota positiva per il Milan rimane la prestazione e la doppietta di Rafael Leao. Il portoghese ha confermato un assunto che sembrava scontato fino a qualche mese fa:, parafrasando l’amico Alvaro Morata.