Prime pagine sabato 14 settembre: "Il Milan blinda Fonseca", "Diabolica" e "Amore Juve da ripagare"

Messa da parte la sosta per le nazionali con la doppia vittoria dell'Italia di Spalletti in Nations League contro Francia e Israele, i riflettori si riaccendono sulla Serie A che ripartirà oggi con la quarta giornata:. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicati ai big match di giornata, con la Juventus che giocherà in casa dell'Empoli (oggi alle 18) e il Milan che ospiterà il Venezia oggi alle 20.45.- Nel giorno della gara interna contro il Venezia in programma stasera alle 20.45 a San Siro, La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro dell'allenatore rossonero e non ha dubbi: "" è il titolo al centro della prima pagina. Anche il Corriere dello Sport dedica la parte centrale dell'apertura alla situazione Milan con Rafael Leao in prima pagina: "- scrive il quotidiano in grande - Milan, svolta o ribaltone". Tuttosport si concentra sulla Juventus e sull'entusiasmo dei tifosi in vista delle partite contro Empoli e Psv: "" è il titolo in prima pagina.