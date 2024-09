Getty Images

Dopo il debutto con gol contro il Torino, Alvaro Morata è stato costretto a saltare le altre due partite del Milan: out con Parma e Lazio per un una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro, l’attaccante spagnolo potrebbe tornare a disposizione per la prossima gara dei rossoneri in programma sabato 14 alle 20.45 contro il Venezia. Se dovesse farcela, Fonseca vorrebbe portarlo in panchina per poi averlo al 100% in vista dell’esordio in Champions con il Liverpool martedì 17 settembre alle 21.



INFORTUNIO MORATA, COSA FILTRA PER MILAN-VENEZIA



INFORTUNIO MORATA, CHI PUÒ GIOCARE AL SUO POSTO NEL MILAN - Senza Morata dal primo minuto, l’allenatore rossonero sta cercando nuove soluzioni per scegliere chi schierare titolare in attacco nel suo 4-2-3-1. Con Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao favoriti sulla trequarti, davanti a loro dovrebbe fare l’esordio dal primo minuto Tammy Abraham. L’ex attaccante della Roma è entrato bene nell’ultima partita prima della sosta contro la Lazio: ha giocato gli ultimi 20 minuti prendendo il posto di Okafor e ha subito servito l’assist a Leao, che ha segnato il gol decisivo per il 2-2 finale. L’inglese è favorito su Okafor e Jovic che dovrebbero andare entrambi in panchina, nonostante quest’ultimo sia indisponibile per la partita successiva in Champions contro il Liverpool, perché non inserito nella lista Uefa.

- Come detto, quindi, dopo la gara col Venezia il Milan debutterà in Champions. Per la sfida contro la squadra di Slot e contro i nerazzurri Fonseca vorrebbe riavere Morata in forma e pronto a essere schierato dal primo minuto, per questo alla ripresa del campionato probabilmente andrà in panchina per subentrare solo se necessario. L’avventura rossonera dello spagnolo era partita subito forte con il gol al debutto contro il Torino, poi il problema muscolare accusato dopo la partita e lo stop forzato. Ora è pronto a rientrare gradualmente, Fonseca non vuole correre rischi.