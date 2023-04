Riparte con grande anticipo la 29esima giornata di campionato che, per permettere la celebrazione della Pasqua si svoglerà interamente nelle due giornate di venerdì e sabato con i 3 anticipi del venerdì che partiranno addirittura dalle 17 del pomeriggio per favorire le squadre impegnate nei quarti di finale di Champions League. Si parte subito alle 17 con Salernitana-Inter, partita decisiva per Inzaghi nella corsa Champions. Poi Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21. Il sabato alle 12.30 apre Udinese-Monza, mentre i big match di giornata saranno alle 18.30 Torino-Roma e alle 20.45 Lazio-Juventus fondamentale per entrambe nella rincorsa a un posto Champions.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Victor Osimhen potrebbe tornare a disposizione del Napoli di Luciano Spalletti per la sfida di Champions col Milan e quindi ci sarà ancora il ballottaggio Simeone-Raspadori in attacco con il primo favorito. Brahim Diaz sta meglio, ma Pioli non è intenzionato a rischiarlo dal primo così come Paul Pogba che, salvo sorprese, potrebbe essere convocato ma solo per la panchina. Dubbio in attacco per Inzaghi con 2 maglie per 3 fra Lukaku (favorito), Dzeko e Lautaro con l'argentino più avanti. Infine tornerà Ciro Immobile dal 1' per la Lazio.