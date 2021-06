#Report lunedì 21.20 @RaiTre

Procuratori e agenti, un argomento calda.ha raccontato, e racconta, la guerra tra i procuratori , ora anche Report entra in questo mondo. E la puntata di lunedì, su Rai 3, è incentrata su uno dei più influenti, Mino. Questo il lancio di Report di Sigfridoda Radio Punto Nuovo: "Il calcio è omertoso come la mafia. Nella puntata di lunedì prossimo torneremo a parlare di calcio scavando invece tra i suoi mali: corruzione, riciclaggio, conflitti di interesse, a partire dalle compravendite dei campioni. Centinaia di milioni di euro ogni anno nelle mani degli agenti del calcio. Alle loro spalle prolifera una rete di corruzione e riciclaggio sulla quale l’Uefa ha lasciato l’allarme" le paroleOcchi su, procuratore tra gli altri di Gigio, che ha un fatturato di oltre 850 milioni di euro. E la sua società, Three Sport Business, ha sede a Malta. Essendo residente a Montecarlo, ha una tassazione vantaggiosa del 5%. La società deve però operare a Malta e Report ne è andata alla ricerca. Inoltre si parlerà del caso, gli acquisti di, i contratti di giovani come. ​