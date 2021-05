Il mercato è ormai alle porte, telefoni già bollenti che squillano a ogni ora del giorno e della notte, idee da mettere in piedi e trattative già avviate. Ma tra una call via Skype e incontri posticipati, mentre il campionato sta per chiudere il sipario QUI la nostra ricostruzione) in questa storia ci sarebbe anche il coinvolgimento di personaggi del calcio legati ad ambienti istituzionali. A confermare l'indiscrezione è Giovanni Branchini, uno dei più seri e autorevoli procuratori in Europa che nella nostra diretta Twitch ha analizzato quello sta accadendo: "Una volta era tutto un po' più semplice perché ci si conosceva tutti. Oggi l'agente non lo fa solo chi ha una certa passione o conoscenza, ma anche chi vede quella professione come remunerativa e che con certi investimenti può dare grandi ritorni. Per noi della vecchia scuola è impensabile andare a comprare la fiducia di un giocatore con danaro, molti giovani colleghi lo fanno e lo hanno fatto regolarmente nonostante sia esplicitamente vietato dalle norme".- Poi Branchini continua: "Il passaparola tra calciatori è sempre stato il più legittimo e logico, se un atleta è contento con il suo agente e riceve gli sfoghi di un collega non felice, è normale dirgli di parlare con il proprio procuratore. Diverso è, invece, se io sono il capitano di una squadra e dico a un giocatore: 'Devi passare con il mio agente se vuoi giocare'.. Sono cambiate anche le famiglie dei calciatori: un tempo cercavano qualcuno che potesse sostituirsi a loro nel proteggere la carriera del figlio, oggi è tutto orientato al business e a volte anche in modo prematuro e immediato. Ma è sbagliato, perché va a inficiare la carriera di giovani promettenti".- Pressioni sui giocatori e ombre sulla Nazionale, chiaramente(nei giorni scorsi l'ex agente di Verratti e Orsolini Donato Di Campli ha fatto delle dichiarazioni choc in un'altra nostra diretta Twitch, QUI le sue parole). L'Assoagenti (AIACS, Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società) ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale di aver già ricevuto segnalazioni, e di essere pronti ad andare avanti fino in fondo con tanto di denunce alle autorità competenti se le accuse saranno confermate. In questi giorni, intanto, i tre agenti coinvolti nella vicenda - Paloni, Sem e Minieri - potrebbero essere ascoltati dall'Associazione.