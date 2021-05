Come vi stiamo raccontando da giorni, nel calcio italiano è scoppiata una vera e propria guerra tra procuratori ( QUI la nostra ricostruzione). E non sembra placarsi. In questi giorni la procura Figc ha ascoltato alcuni protagonisti della vicenda, ed è pronta a consegnare tutto alla Commissione federale, l'unica che ha l'incarico di giudicare la liceità dei comportamenti degli agenti.(gli altri due sarebbero in procinto di farlo). Sono loro i tre giocatori al centro del tira e molla, ma, assistito proprio da Alessandro Lucci.- Lui di cambiare procuratore non ha nessuna intenzione. Anzi, secondo la denuncia L'Assoagenti (AIACS, Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società),. Nello spogliatoio, il difensore era incaricato di 'fare pressing' su compagni di squadra per passare alla WSA. E secondo l'accusa, Bonucci non sarebbe l'unico giocatore ad aver fatto queste pressioni verso compagni e avversari.- Non solo, c'è addirittura chi sostiene che siano coinvolti anche personaggi del calcio legati ad ambienti istituzionali, come ha confermato anche uno dei principali agenti in campo internazionale Giovanni Branchini in una nostra intervista - Un polverone che l'Aiacs ha deciso di mettere in mano agli organi competenti che in questi giorni stanno svolgendo le loro indagini. Intanto, su Calciomercato.com abbiamo raccolto due testimonianze di agenti che in passato sono stati coinvolti in vicende simili: