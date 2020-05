Quelle élégance ... Messieurs dames, voici Florent da Silva (2003). pic.twitter.com/iuR5jX8huy — Alex Ribeiro (@AlexRibeiro_FR) May 2, 2020

Insieme a Cherki e Gouiri,e con maggiori margini di crescita del proprio settore giovanile., che stanno seguendo con grande interesse l'evoluzione della trattativa per prolungare il contratto col suo attuale club.- Entrato all'età di 7 anni nel vivaio dell'OL,. I primi approcci del presidente Aulas sono stati rispediti al mittente perché il ragazzo vuole conoscere in maniera precisa e dettagliata quali piani abbia la direzione tecnica per i prossimi 2-3 anni e quali possano essere le prospettive nell'ottica della prima squadra. Le ottime sensazioni destate in Youth League, anche nella partita vinta contro l'Atalanta, e lenon sono bastate ad appagare la voglia di da Silva di farsi largo tra i grandi.- Nato come esterno d'attacco e mezz'ala offensiva, il nuovo gioiello del Lione. Una spiccata abilità negli uno contro uno e nel verticalizzare l'azione completano un repertorio di tutto rispetto., autentico motore da calciatore dell'OL, è pronto a portare avanti la tradizione dei grandi centrocampisti sbocciati in riva al Rodano, tra cui un certo Miralem Pjanic.