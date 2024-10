Pronostico Cagliari Bologna, chi sbloccherà il match? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Cagliari Bologna: per i bookies Castro sbloccherà il match

Alle ore 18:30 è in programma, match valido per il decimo turno di campionato. In attesa del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già reso note le quote sul primo marcatore. Prima di scoprire il pronostico dei bookmakers su chi sbloccherà il match, ecco ledi alcuni operatori:L'avvio di campionato del Bologna non è stato tra i più brillanti. I rossoblù, ostacolati da infortuni e altre difficoltà, faticano a trovare continuità di risultati e spunti positivi. Tra le poche eccezioni spicca, una delle rare note liete in questa fase iniziale della stagione. L’attaccante argentino, classe 2004, è stato l’unico giocatore della rosa di Italiano a fornire continuità di prestazioni e, soprattutto, diversi gol pesanti in campionato. Per questo motivo secondo il pronostico dei bookies èdella partita. Le quote di Castro primo marcatore le troviamo a 5.25 su Snai, 5.50 su Sisal e 7.50 su Betsson.

Cagliari Bologna pronostico, gli altri possibili marcatori per i bookmakers

Oltre a Santiago Castro, il Bologna ha altri giocatori offensivi che potrebbero sbloccare la partita. Su tutti, potrebbe sbloccarsi in campionato Dan Ndoye. Il primo gol realizzato dall’attaccante svizzero la partita è quotato dai siti scommesse a 11.00 su Betsson, a 10.00 su Sisal, e 9.50 su Snai.

