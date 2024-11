Pronostico Francia Israele, 1x2 e risultato esatto. Il parere dei bookies

Pronostico Francia Israele e il parere dei bookies

La Francia vincerà e proseguirà la sua corsa verso il primo posto del girone. La differenza di qualità tra le due squadre è significativa e si rifletterà anche sul campo, con i francesi nettamente favoriti per conquistare i tre punti contro Israele. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Giovedì 14 novembre, alle ore 20:45, scenderanno in campo Francia e Israele nel quinto turno di Nations League. Prima di passare ale al, ecco alcune delle quote offerte dai principali operatori per questa sfida:I padroni di casa della Francia arrivano da una vittoria esterna per 2-1 contro il Belgio, mentre Israele, fanalino di coda del girone, è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro l'Italia.. I francesi puntano a vincere per continuare la loro rincorsa al primo posto del girone, attualmente occupato dall’Italia, che dista solo un punto.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione europea:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Francia Israele? Il pronostico dei bookies

Secondo i bookmaker, il. Si prevede una partita a senso unico in cui i transalpini riusciranno a mantenere la porta inviolata. Attualmente, la quota migliore sul risultato esatto di 2-0 in favore della nazionale francese è disponibile su Sisal e Quigioco a 6,50, seguiti da Snai con una quota di 6.

● ● ●

Francia-Israele: i precedenti

Francia Israele: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Sono 10 i precedenti ufficiali tra Francia e Israele, con i francesi che vantano 5 vittorie, mentre gli israeliani hanno ottenuto un solo successo. I pareggi sono 4. L'ultimo incontro risale al terzo turno di Nations League, dove la Francia ha vinto per 4-1.: Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Camavinga, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. CT. Deschamps.: Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Khalaili, Abu Fani, Kanikovski, Haziza; Gloukh, Peretz; Madmon. CT Simon.Francia-Israele non sarà trasmessa in TV in Italia, poiché nessuna emittente ha acquisito i diritti per le partite di Nations League. Tuttavia, sarà possibile seguire il match in streaming tramite l'app e il sito di UEFA.tv, previa registrazione gratuita. La partita sarà commentata in lingua inglese.