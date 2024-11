Pronostico Juventus-Torino, segno 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Juve Torino e il parere dei bookmaker

Dal mio punto di vista, la Juventus porterà a casa la vittoria. La qualità della rosa e la determinazione della squadra saranno gli elementi decisivi per conquistare i tre punti. Andrea Stefanetti

Sabato 9 novembre, alle 20:45, andrà in scena ilo. Il match, che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, è valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Prima di analizzare il, ecco alcune delle quote offerte dai principali operatori per la sfida:La Juventus occupa attualmente il sesto posto in classifica con 21 punti, mentre il Torino è decimo con 14 punti., con i bianconeri motivati a ottenere una vittoria dopo il recente pareggio in Champions League contro il Lille. Dall’altro lato, il Torino cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Juve, puntando a conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus Torino? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i principali bookmaker, il. Questa previsione si basa su una combinazione di fattori chiave, tra cui la solidità difensiva della Juventus e la probabile capacità della squadra di segnare almeno una rete, mantenendo al contempo la porta inviolata. La quota maggiore è offerta su Quigioco a 5.60 rispetto a Betsson e Sisal fermi a 5.50.

Juventus Torino: i precedenti

Juventus Torino, le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Juventus e Torino vantano una lunga storia di confronti diretti, con ben 185 partite disputate. La Juventus ha avuto la meglio in 92 di queste sfide, mentre il Torino ha collezionato 44 vittorie. I pareggi complessivi sono stati 49. Nel loro ultimo incontro, giocato ad aprile 2024 nella 32ª giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno concluso il match senza subire reti.Ecco le possibili scelte dei due allenatori:Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Lazaro, Maripan, Coco, Masina; Tameze, Ricci, Gineitis; Vlasic; Njie, Sanabria. All. Vanoli.La sfida tra Juventus e Torino sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone tramite l’app di DAZN, o direttamente dal browser su PC. Sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, con possibilità di seguire la partita in streaming su Sky Go.