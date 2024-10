Quote retrocessione Serie A, le scommesse sulla lotta salvezza

Dopo il settimo turno di campionato, i bookmakers hanno aggiornato le. Quali compagini sono coinvolte nella lotta salvezza? Prima di visionare l'intera lavagna quote, ecco una panoramica sulle squadre più a rischio secondo i bookies:

Gli operatori sono concordi nell'indicare il Venezia come principale candidata alla retrocessione, seguita da Cagliari, Lecce e Monza. Giudicate a rischio dai bookies anche il Genoa, messo in lavagna con una quotazione intorno al 3.00.

Quote retrocessione Serie A, le protagoniste della lotta salvezza

siti scommesse analizzati emerge che lache, dopo un inizio di campionato negativo, ha visto ritoccare la propria quota a ribasso. A seguire vi sono Cagliari, Lecce e Monza, che finora non hanno brillato per risultati e la qualità del gioco espresso. Nelle quote retrocessione viene data più fiducia all'Empoli mentre c'è preoccupazione per il Genoa che vive un momento negativo.Prima di visionare il pronostico del nostro esperto sulla lotta salvezza, eccoche potrebbero interessarvi:

● ● ●

Pronostico sulla lotta salvezza

A mio avviso il Cagliari si salverà al termine della stagione. Il supporto del pubblico e l'esperienza di Nicola saranno fondamentali per mantenere la categoria. Andrea Stefanetti

Dopo aver esaminato le quote retrocessione, abbiamo chiesto al. Ecco la sua risposta:

Nel nostro confronto quote con Sisal e Goldbet, è Snai a offrire la quota più alta per la salvezza del Cagliari:

● ● ●

Dove trovare le quote retrocessione Serie A e salvezza

*Il mercato sulle retrocessioni Serie A viene aggiornato ogni settimana e alcuni operatori potrebbero sospendere le quote nel corso della stagione.

Non tutti gli operatori ADM offrono le quote antepost sulla lotta salvezza. In virtù di ciò, abbiamo preparato una lista dei migliori bookmakers che mettono a disposizione dei propri utenti tale tiplogia di scommessa e che offrono interessanti bonus benvenuto Si ricorda che alcuni dei bookies indicati nella lista offrono dei bonus senza deposito che potrebbero essere utilizzati per piazzare delle puntate sulla massima competizione calcistica italiana.

● ● ●

FAQ Quote Retrocessione/Salvezza Serie A

Dove si trovano le quote sulla retrocessione della Serie A?

Il mercato sulla lotta retrocessione è possibile trovarlo su alcuni bookmakers cliccando su Antepost > Serie A > Retrocessa Sì/No.

Quali sono le squadre favorite a retrocedere in Serie B?

Al momento il Venezia è il candidato numero uno alla retrocessione in B, seguito da Cagliari e Lecce.

Esistono dei bookmakers in cui è possibile puntare sulle squadre che si salvano?

Sì, alcuni bookies come Sisal, inseriscono nei propri palinsesti la possibilità di pronosticare se una squadra manterrà o meno la categoria.

Quali squadre retrocedono in Serie B?

Le squadre che occupano le ultime tre posizioni della classifica, retrocedono in Serie B.

Si possono giocare le quote retrocessione in multipla?

Sulla maggior parte dei bookmaker che abbiamo esaminato, non è prevista l’opzione di combinare le quote retrocessione in una multipla. Di conseguenza, se desideri scommettere sulla retrocessione di squadre diverse, dovrai piazzare scommesse singole separate.