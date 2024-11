Pronostico Milan Juventus, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Milan Juventus e il parere dei bookies

Gli uomini di Fonseca si distinguono per la capacità di vincere le partite più complicate. La grinta e la determinazione dei rossoneri, motivati a riscattarsi, sono gli elementi che li spingono a superare le difficoltà e a lottare fino all’ultimo per raggiungere i loro obiettivi. Andrea Stefanetti

Sabato 23 novembre alle ore 18:00, Milan e Juventus si affronteranno in un attesissimo big match. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookmakers sul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte dai principali operatori:I padroni di casa occupano il settimo posto in classifica con 18 punti, a pari merito con altre squadre. Gli ospiti, invece, si trovano al sesto posto, con 24 punti, e cercano di consolidare la loro posizione in vista del confronto diretto di sabato prossimo.Nonostante le prestazioni altalenanti in campionato e in Champions League, gli uomini di Fonseca sono determinati a riscattarsi dopo il pareggio 3-3 contro il Cagliari nell'ultimo incontro prima della sosta. La Juventus di Thiago Motta, invece, è l'unica squadra ancora imbattuta in campionato e cercherà di mettere sotto pressione i rossoneri, facendo valere la sua solidità.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan Juventus? Il pronostico dei bookies

Il Milan punta a un nuovo successo per ridurre il gap con la capolista Napoli. In base alle valutazioni dei bookmaker, i rossoneri riusciranno a portare a casa i tre punti, complice anche il supporto del pubblico di casa. Per questo motivo, tra i. La quota più alta è offerta da Quigioco a 10, mentre Sisal e Betsson propongono una quota di 9,50.

I precedenti di Milan Juventus

Milan-Juventus: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

I precedenti tra Milan e Juventus sono 225, con i bianconeri in vantaggio grazie a 88 vittorie contro le 65 dei rossoneri. I pareggi registrati finora sono 72. Nella stagione 2023/2024, la Juventus ha vinto 1-0 all'andata a San Siro e ha pareggiato 0-0 nel ritorno allo Stadium.Fonseca potrebbe recuperare Gabbia ma il Milan potrebbe scegliere di non rischiarlo e confermare Pavlovic in difesa. In attacco, al fianco di Morata, ci potrebbero essere Chukwueze, Pulisic e Leao, con l'alternativa di Loftus-Cheek trequartista, spostando Pulisic a destra. Theo Hernandez ha avuto qualche problema fisico, ma dovrebbe essere disponibile per il match. Tra gli ospiti, si continua a fare i conti con l'ennesimo infortunio di questa prima parte di stagione. È probabile che Weah parta titolare, con Conceição pronto a subentrare nella seconda metà di gara. In attacco non ci sarà Vlahovic.: Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, T. Hernandez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Leao. All. Fonseca: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceição, Koopmeiners, Weah, Yildiz. All. Thiago MottaIl big match tra Milan e Juventus sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN sabato 23 novembre alle 20:45. Gli spettatori potranno seguire la partita di San Siro tramite l'app DAZN, accessibile su Smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per chi è abbonato, sarà possibile seguire l'incontro anche via satellite sul canale ZONA DAZN.