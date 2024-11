Pronostico Sinner-Fritz, la super quota sul primo set. Il parere dei bookies

Pronostico Sinner-Fritz: il consiglio sul match

Considerando l'ultimo match, credo che anche in questa occasione Sinner possa vincere il 1° Set con il Risultato di 6-4. Per chi si volesse "coprire" con un altro punteggio, suggerisco il Multi Ris.Esatto 6-3, 6-4 offerto da Gekobet e Betsson. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

. Il tennista italiano infatti, sfiderà a sorpresa lo statunitense nell'ultimo atto del torneo in un match che si preannuncia vibrante e spettacolare. Prima di visionare il mio pronostico sulla Finale e il parere dei bookies, ecco le offerte di alcuni operatori:Sinner e Fritz si sono già affrontati nella fase a gironi delle Finals di Torino, in quell'occasione l'italiano si è imposto con un doppio 6-4. Riuscirà il tennista statunitense a mettere in difficoltà l'attuale numero uno al Mondo?I bookmakers prevedono una vittoria di Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, che sta esprimendo un tennis di altissimo livello e grande qualità. Tuttavia, dall'altra parte della rete c'è Fritz, protagonista di un torneo sorprendente e pronto a dare il massimo per conquistare il successo.Le quote più elevate per il. Si ricorda che entrambi gli operatori presentano dei bonus senza deposito Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul torneo di Torino:

Sinner Fritz: chi vincerà il match? Il parere dei bookies sulla Finale delle ATP Finals

, con quote per il tennista italiano che non superano 1.14. Questo riflette la fiducia nel suo attuale stato di forma e nel supporto del pubblico di casa. Tuttavia, Fritz ha dimostrato un'ottima condizione durante il torneo, rendendo la finale potenzialmente più equilibrata di quanto le quote suggeriscano.

Sinner-Fritz: i precedenti

Dove vedere il match in tv e in streaming

Jannik Sinner e Taylor Fritz si sono affrontati quattro volte nel circuito ATP, con Sinner in vantaggio per 3-1 negli scontri diretti. Il primo confronto se lo aggiudicò il tennista statunitense a Indian Wells per 2-0 nel 2021 (6-4, 6-3). Nei seguenti tre scontri ha avuto sempre la meglio l'italiano vincendo per 2-1 sempre a Indian Wells (2023), 3-0 nella finale US Open del 2024 e 2-0 nella fase a gironi delle Finals di Torino.Il match tra Sinner e Fritz, valido per la Finale delle ATP Finals, si giocherà domenica 17 novembre non prima delle 18:00. Le partite delle ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play.