Pronostico Spagna-Svizzera, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Spagna Svizzera e il parere dei bookies

Credo che la Spagna vincerà. Dispone di una rosa più forte e ha ancora qualcosa da chiedere a questa competizione, al contrario della Svizzera. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Lanella sesta giornata di Nations League. La partita si disputerà lunedì 18 novembre alle ore 20.45. Prima di mostrarvi il, ecco le quote di differenti operatori.. Gli uomini di De La Fuente sembrano inarrestabili in questa Nations League e vorranno vincere l’ultima sfida per mantenere saldo il primo posto in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione UEFA:

Quale sarà il risultato esatto di Spagna Danimarca? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i bookmakers, il risultato esatto più probabile per la sfida tra Spagna e Svizzera è il 2-0 in favore degli spagnoli. La partita resta comunque non semplicissima visto anche il valore della rosa svizzera, quindisembrerebbe essere l’opzione più corretta. La quota del 2-0 in favore della Spagna la troviamo a 6.00 su Betway.

Spagna Danimarca: i precedenti

Dominio spagnolo nei 26 incontri precedenti tra Spagna e Svizzera. Sono ben 19 le vittorie della ‘Furia Roja’, contro le sole 2 vittorie della Svizzera. L’ultima vittoria della Svizzera, però, è recente: 24 settembre 2022 e i biancorossi vinsero 2-1.

Spagna-Danimarca: le probabili formazioni

Luis De La Fuente deve rinunciare a Lamine Yamal e Morata, così da favorire un posto da centravanti per Oyarzabal che, anche adattato, parte certamente favorito rispetto al veterano Ayoze Pérez. Svizzera che si presenta con Sommer in porta, insieme agli intoccabili Akanji e Freuler.: Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino; Dani Olmo, Pedri, Nico Williams; Oyarzabal. All. De La Fuente: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas. All. Yakin

Dove vedere la partita

È possibile seguire il match in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.