Non chiamatela fortuna. Ivan Provedel fino ai 15 giocava in attacco e sa come si fa. Nel 2020, quando vestiva la maglia della Juve Stabia, aveva già segnato un gol in serie B regalando il pareggio ai suoi sul campo dell’Ascoli. La storia si ripete anche se in Champions League, all’esordio contro l’Atletico Madrid, ha tutto un altro valore. E pensare che Lotito aveva praticamente preso Hugo Lloris prima dell’intervento di Sarri. Nel nostro focus video il retroscena su come sono andate le cose: