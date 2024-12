PSG, Al-Khelaifi: "Amiamo Salah"

Getty Images

ha dichiarato a GiveMeSport:E' della nostra parte del mondo, sono molto orgoglioso di quello che ha fatto in Premier League. Nutro grande rispetto per lui e per il Liverpool.. Sono voci, ma posso confermare che sono false".nel mercato estivo del 2017. E' alla sua settima stagione con la maglia dei Reds: finora ha segnatovincendo una Champions League, un Mondiale per club, una Premier League, una Supercoppa europea, una Coppa d'Inghilterra, una Supercoppa inglese e due coppe di lega inglesi. Il suo contratto scade al termine di questa stagione a giugno 2025, quando potrà svincolarsi a parametro zero in caso di mancato rinnovo.