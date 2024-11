Salah-Liverpool, esplode il caso: "Sono più fuori che dentro. Siamo a dicembre e non ho ancora ricevuto un'offerta"

Il Liverpool di Arne Slot continua a volare e con la vittoria per 3-2 ottenuta in trasferta contro il Southampton i Reds si sono portati addirittura a +8 sul Manchester City dominando la Premier League. Decisiva per la vittoria e l'allungo è stata la doppietta di Mohamed Salah che però, a mezzo stampa, ha aperto un clamoroso caso relativo al suo futuro a fine gara.



Intervistato da NBC Sport l'attaccante egiziano ha anticipato come oggi si consideri più un ex-calciatore del club che non un tesserato. Va ricordato che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025, ovvero a fine stagione, ma la trattativa per il suo rinnovo non è mai neanche partita. Il motivo? Il club sta valutando un futuro senza di lui (e soprattutto senza il suo ricchissimo stipendio) e sta puntando altri obiettivi in attacco come Marcus Thuram dell'Inter.

"Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna offerta per restare in questo club.Sapete che sono qui da molti anni e non esiste una società come questa per me, ma alla fine non decido io. Lo ripeto,