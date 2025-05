PSG-Inter -4 alla finale: Inzaghi col gruppo al completo. Terminati i codici per i biglietti. Parigi organizza la festa-vittoria agli Champs Elysées

La settimana più importante dell'anno è pienamente in corso e sia per ilche perla preparazione allain programma sabato 31 maggio a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera è in pieno svolgimento. Nulla dovrà essere lasciato al caso e il lavoro dirispettivamente al Camp des Loges e al Bper Training Centre a 4 giorni dalla gara delle gare dà già delle importanti indicazioni.Dopo due giorni di riposo concessi dall'allenatore spagnolo, il Paris Saint Germain è tornato ad allenarsi al Campus PSG. Dembelé ha confermato di aver studiato a lungo l'Inter nel corso di questa stagione.

Forse per la prima volta dall'inizio dell'anno ad Appiano Gentile sono tornati tutti a disposizione di Simone Inzaghi che anche oggi ha fatto lavorare i suoi sul campo sia a livello atletico che con la palla con partitelle tattiche anche a campo ridotto.Il club parigino, insieme alla polizia e alle forze dell'ordine della città di Parigi, sta trattando e pensando. Secondo quanto riportato da RMC Sport in particolare, si sta pensando ad una sfilata con pullman scoperto sugli Champs Elysées.

Gli abbonati e i soci degli Inter Club hanno potuto, nelle scorse settimane, fare richiesta all'Inter per l'ottenimento dei codici di acquisto dei biglietti per la finale. Il Club ha ricevuto oltre 80.000 richieste, a fronte di una disponibilità concessa da UEFA di 18.000 tagliandi. L'Inter ha confermato oggi che l'invio dei codici è terminato e ha spiegato i criteri di assegnazione: "I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015/2016 e 2016/2017. Anche in questo caso sono state effettuate verifiche sul corretto utilizzo dell’abbonamento e sull’uso personale. Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da Soci Inter Club. I codici inviati sono stati immediatamente utilizzati"