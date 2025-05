PSG-Inter: Simone Inzaghi, l’ora della verità. Ma non del giudizio

Getty e Calciomercato.com

Rieccola, la disfida eterna tra éxito e fracaso, tra successo e fallimento, tanto cara agli spagnoli, tanto spietata quanto essenziale.. E forse è per questo che, a pochi giorni dalla finale di Champions, in modo un po’ scomposto, distante dal suo stile, ha sentito il bisogno di ricordare pubblicamente che offerte ne ha avute, eccome. Da altri club, da altri Paesi. Non per vanità, ma per affermare un principio:

È il segnale che un po’ di pressione c’è, e si sente. Inevitabile, del resto. Per la seconda volta in tre anni l’Inter è di nuovo dove mancava da tempo. Con più possibilità di vincere rispetto a Istanbul, ma anche con il rischio di sentirsi favorita contro un avversario fortissimo come un po’ accadde, fatalmente, alla Juventus a Cardiff nel 2017.I risultati ci sono stati.. Uno Scudetto e due Coppe Italia superando nel percorso la Juventus (due volte) il Milan, la Roma, l’Atalanta. Tre Supercoppe vinte contro le tre grandi rivali di questa epoca: Juve, Milan e Napoli. Una finale di Champions giocata alla pari con il mastodontico City,. Ha dato un gioco entusiasmante, compattezza, respiro europeo. Identità. Ha trasformato i dubbi in sistema, le transizioni societarie in opportunità di consolidamento tecnico ed economico della rosa.

Eppure, questa stagione rischia di restare nel mezzo:. Perché l’Inter ha lasciato per strada qualche dettaglio, qualche centimetro, e soprattutto non ha fatto il massimo possibile nel suo percorso in campionato. Il Napoli ha affondato i suoi avversari con fame, ferocia, determinazione. L’Inter non sempre lo ha fatto, non come in Champions. In patria ha mostrato, a tratti, qualcosa di diverso:Tutto questo porta al domandone finale:Non perché il gruppo abbia esaurito la propria energia, ma perché dopo quattro anni a livelli così alti è lecito chiedersi quanto un allenatore possa ancora incidere sugli stessi giocatori. Se possa davvero continuare a stimolarli, a pretenderne il massimo, a ottenere quella risposta che fin qui è sempre arrivata. Il volto dell’Inter cambierà, sta già cambiando: tra partenze, arrivi e nuovi equilibri da costruire, sarà una squadra diversa. E allora la vera domanda è:

Se la risposta sarà “sì”, significherà che sia lui che il club saranno convinti di costruire un nuovo ciclo con pazienza, dedizione e tutele reciproche.. Se questa sarà davvero l’ultima notte, sarà un addio speciale. Perché Simone Inzaghi ha dato stile, visione e risultati. E perché ha portato l’Inter dove molti, a partire dal suo predecessore, non pensavano potesse tornare.