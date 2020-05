L'affareentra nel vivo,. I parigini cercano uno sconto suiissati con l'per il diritto di riscatto dell'argentino, che nel frattempo è tornato a Milano, e da Leonardo arriva la prima offerta:- Il PSG si è mosso offrendo per Icardi quindi complessivamente almeno 10 milioni di euro in meno rispetto ai patti iniziali, ora la palla passa ai nerazzurri per valutare la proposta:. E il tempo stringe: il 31 maggio scadrà infatti l'opzione per il riscatto, necessario quindi prendere una decisione sulla prima offerta di Leonardo entro quella data.. Nerazzurri e parigini entrano nel vivo per l'operazione Icardi, con la Juve che resta sullo sfondo ...