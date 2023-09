La colère de Luis Enrique envers Gianluigi Donnarumma alors que son équipe mène 4-0 à la pause !#OLPSG pic.twitter.com/uoOMHjejFa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

Non è bastata una vittoria rotondissima del suo Paris Saint Germain per 4-1 contro il Lione a far rimanere sereno l'allenatore dei pariginiche torna sì al secondo posto in classifica a -2 dal Monaco . Che lo stile di gioco del tencico spagnolo preveda tanto possesso palla e il coinvolgimenti di tutti e 11 i giocatori è cosa nota e, di conseguenza,anche. Eppure quanto andato in scena oggi va addirittura oltre.Sul risultato di 3-0 in favore dei parigini e l'azione precedente a quella che poi ha portato al 4-0 di Mbappé,al punto da non festeggiare il gol pur di. Donnarumma con palla in gestione ha preferito spazzarla lunga, non trovando nessun compagno e lasciando la palla libera al Lione, piuttosto che giocarla rasoterra con i suoi difensori.Una scelta che ha mandato su tutte le furie Luis Enrique che, come mostrato da Rmc Sport ha poi sbraitato con Donnarumma durante l'esultanza per il gol di MbappéPer un rapporto sicuramente lontano dall'essere idilliaco.