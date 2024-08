PSG, Luis Enrique su Skriniar: "Ho le mie preferenze, ma conto su di lui". Osimhen dimenticato: "Prezzi alti, non aveva senso"

Ilè stato suo malgrado protagonista delle ultime battute del calciomercato estivo pur non avendo in realtà chiuso nessuna delle due trattative più importanti a cui è stato accostato. La prima in uscita con il difensore centrale ex-Interche ha rifiutato le offerte arabe e, nonostante la corte di diversi club come ad esempio anche la Roma, ha scelto di rimanere a Parigi nonostante un rapporto non idilliaco con. La seconda ha visto i parigini restare sempre all'orizzonte per il centravanti del Napoli, con cui c'era stato un accordo economico sull'ingaggio, ma mai una trattativa con il Napoli. E l'allenatore spagnolo, in conferenza stampa, ha spiegato entrambe le situazioni chiudendo ogni caso.

"Conto su tutti i giocatori del PSG che sono sotto contratto. Ho le mie preferenze, ma Milan Skriniar e Danilo sono giocatori che ci hanno aiutato molto la scorsa stagione. Il mercato è finito, conto su tutti i giocatori che sono in rosa"."Volevamo prendere determinati giocatori ma i prezzi sono molto alti e non aveva senso. Fino a gennaio siamo aperti a fare altri acquisti ma ripeto, sono soddisfatto di quello che ho".