Napoli, 7 colpi da 150 milioni per Conte: il caos Osimhen la pecca di De Laurentiis

Di cose ne sono successe, obiettivi raggiunti, trattative saltate e altre mai riuscite entrate nel vivo in maniera seria. Alla fine dei conti, però,quanto più possibile. Il bilancio non può che essere positivo, nonostante le tempistiche che forse rappresentano l'unica pecca. Dato che Conte ha dovuto attendere un po' prima delle ultime accelerate.

- Dunque,Il Napoli cambia tanto, perché tra questi ci sono perlomeno due o tre titolari importanti.sono stati fortemente voluti da Conte, con il primo che è già sceso in campo dimostrando le sue qualità e il secondo è finalmente a disposizione del tecnico ed è già arruolabile per il match contro il Parma.è un innesto per il futuro,l'occasione da non farsi scappare (con le sue qualità può diventare una grossa risorsa) eun parametro zero che aggiunge qualità e gamba alla fascia sinistra. Il centrocampo da ieri parla scozzese, perchésono arrivati entrambi last minute. Il secondo annunciato quasi sulla sirena di chiusura del mercato.

- Nonostante questa grande campagna acquisti, qualcosa è sfumato. Negli occhi c'è l'immagine diche fa le visite mediche a Villa Stuart ma poi finisce per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Certo, non è andata poi così male perché alla fine al suo posto oggi c'è direttamente dal Manchester United Scott McTominay., perché il solo Mazzocchi (e potenzialmente Di Lorenzo, anche se oggi gioca nella difesa a 3) non è abbastanza., che non è più andato al Monza. Forseperché ha salutato Natan e non è stato rimpiazzato. Hermoso era un nome nel mese di luglio, ma il Napoli ha scelto di non andare ad affondare il colpo. Anche per le richieste economiche eccessive del calciatore.

- Ha fatto grande rumore. Niente PSG, niente Chelsea, da qui a gennaio sicuramente non si potrà fare nulla. C'era la pista Arabia Saudita: ieri il giocatore aveva accettato l'Al-Ahli, ma il Napoli ha cambiato le carte in tavola con il club acquirente, che ha deciso di prendere Toney dal Brentford. Osimhen non l'ha presa benissimo e oggiche sembrava destinato al passaggio in Brasile ma il giocatore ha rifiutato. Discorso diverso per: Conte sembrava volerlo valorizzare, non è rientrato più nei piani del Napoli ed è stato messo anche lui ai box. Con la Lazio non si è trovato l'accordo e oggi resta in azzurro. Nella lista Serie A lui c'è, a differenza di Osimhen e Mario Rui. Sarà una stagione molto intensa per il Napoli che ha dato una gran risposta con i suoi movimenti di mercato.