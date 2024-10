AFP via Getty Images

PSG: primo gol in campionato per Senny Mayulu

Redazione CM

un' ora fa



Primo gol in Ligue 1 per Senny Mayulu. Il trequartista francese classe 2006 segna la rete che sblocca il risultato a favore del Paris Saint-Germain nella gara in casa contro lo Strasburgo, valevole per l'ottava giornata di campionato.



Prodotto del settore giovanile del PSG, Senny Mayulu è sotto contratto fino a giugno 2027. Luis Enrique lo ha fatto debuttare in prima squadra lo scorso 7 gennaio 2024 nella vittoria per 9-0 sul campo del Revel in Coppa di Francia, poi il 20 gennaio nel turno successivo il ragazzo ha segnato la sua prima rete tra i professionisti nel successo per 4-1 in casa dell'Orleans.