PSV Eindhoven-Sporting Lisbona: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Sporting Lisbona-PSV Eindhoven

Data: martedì 1 ottobre

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport 258

Streaming: Sky Go, NOW

Nella seconda giornata di Champions League ilha l'occasione di riscattare il ko in casa della Juventus, ma l'avversario può schierare uno degli attaccanti più in forma sul panorama europeo: arriva in Olanda lodi Viktor Gyokeres, che ha cominciato la nuova stagione come aveva finito la vecchia, cioè segnando a grappoli. Non ha fatto eccezione il primo impegno nella League Phase, 2-0 contro il Lille con firma del fortissimo bomber svedese.- La gara tra PSV e Sporting sarà visibile su Sky Sport, canale 258, mentre in streaming, sempre tramite abbonamento, le alternative sono Sky Go e NOW.

- Sky ha comunicato che la telecronaca di PSV Eindhoven-Sporting Club sarà affidata ad Alessandro Sugoni, Diretta Gol Elia Faggion.: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. Allenatore: Bosz.: Israel; Debast, Diomande, Goncalo Inacio; Geovany Quenda, Hjulmand, Morita, Geny; Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Gyokeres