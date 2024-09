AFP via Getty Images

Psv senza il portiere titolare: Benitez salta la Juventus, ma nessun infortunio

57 minuti fa



Walter Benitez, portiere titolare del Psv Eindhoven, non sarà in campo nella prima giornata di Champions League contro la Juventus: un'assenza importante, ma nessun infortunio o indisposizione fisica di mezzo.



L'estremo difensore argentino torna in Olanda, infatti, ma è ampiamente giustificato: il motivo è da ricercare nell'imminente nascita del figlio. Peter Bosz, tecnico degli olandesi, schiererà il secondo portiere Brommel, che ha già giocato nel corso di questo inizio di stagione.



BENITEZ, LA CARRIERA - Benitez, 31 anni, è stato lanciato in Patria dal Quilmes Atletico Club, prima di passare in Europa e trascorrere 6 anni dal 2016 al 2022 in Francia, con la maglia del Nizza. Da due anni è in forza al Psv Endhoven, con cui ha dominato l'Eredivisie 2023/24.