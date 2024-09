Pulisic: "Altro brutto risultato. Senza energie? Non è vero, ma non riusciamo a mantenere lo slancio"

Getty Images

Il suo gol non è servito a niente e il rammarico per l'ennesimo brutto risultato stagionale si legge tutto nelle parole di Chrstian Pulisic, intervistato da Sky Sport dopo il pesante ko rimediato all'esordio nella nuova Champions League per 3-1 contro il Liverpool. Tanta la delusione, non solo pe ril risultato, ma anche e soprattutto per le difficoltà della squadra che puntualmente ritornano e a cui non si trova la soluzione.Un altro brutto risultato per noi, dobbiamo trovare delle soluzioni, migliorare e vincere delle partite"."Milan senza energie? Non è vero, in certi momenti l'abbiamo avuta ma sembra che non riusciamo a mantenere lo slancio, tenere la palla nella metà campo avversaria".

"Inizio stagione difficile per noi, non siamo contenti e dobbiamo cambiare le cose"."Ora però c'è il derby, che è una grande partita ed è importantiisma per noi. Dobbiamo dare tutto, lottare e trovare la svolta a questo momento".