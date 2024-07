Pulisic da 10 con Fonseca? Come può cambiare il Milan

PIOLI CI AVEVA PROVATO

In realtà, non bisogna tornare così tanto indietro per trovare Pulisic utilizzato come trequartista. Anche nel corso della scorsa annata, l’ultima con Stefano Pioli sulla panchina rossonera, l’ex Chelsea ha trovato spazio da 10. Vuoi per intuizione, vuoi per necessità, Pulisic ha registrato 3 presenze in quella posizione: nella dolorosa sconfitta contro l’Inter (che ha regalato lo Scudetto ai nerazzurri), nel pareggio per 3-3 contro il Genoa (1 assist a referto) e nel successo casalingo contro il Lecce per 3-0 (dove ha realizzato il gol del vantaggio). Una piena e perfetta dimostrazione dell’intelligenza calcistica del ragazzo di Hershey, che ha confermato la media in carriera in tale ruolo. Può essere un 10, ha già fatto il 10 e può diventare ancora più 10 con Fonseca. Ed è chiaro che, con Pulisic da 10, si aprono scenari interessanti per la formazione rossonera.