Furia Pulisic, l'arbitro Ortega rifiuta la stretta di mano: USA eliminati tra scintille e accuse

Notte di sorprese ad alta tensione in, glipadroni di casa abbandonano la competizione ai gironi e lo fatto tra mille polemiche e una scena quasi inedita per il mondo del calcio:E' accaduto al termine di, sfida decisiva per le sorti del gruppo C che ha portato con sé mille polemiche e ancheIl fischietto peruviano è stato il protagonista assoluto durante la gara e al termine della stessa, quando il suo 'no' al capitano statunitense, il milanista, ha scatenato una nuova ondata di rabbia e accuse di corruzione. Ma proviamo a ricostruire l'accaduto.

COPA AMERICA: I RISULTATI DELLA NOTTE

- Che la notte all'(nello Stato del Kansas) sarebbe stata movimentata lo si è capito dai primi minuti di partita. Poco dopo la mezz'ora di gioco,, l'episodio che ha innescato le prime polemiche da parte dei padroni di casa. Il difensore degli USAviene ammonito per un intervento a centrocampo volto a fermare una ripartenza. Fin qui niente di strano, nonostante qualcuno abbia azzardato un possibile cartellino rosso. Il problema riguarda la ripresa del gioco:. Stati Uniti furiosi, ma più tardi la situazione si fa ancora più incandescente.

Kevin Ortega gave Saad Al Musa a red card for a similar challenge in the Saudi League.



In the #USMNT match, he only gave Chris Richards a yellow for denying Uruguay a goal-scoring opportunity



That should have been a straight RED.pic.twitter.com/stpRvenkXZpic.twitter.com/t29iIDtE97 — Saudi League BUZZ (@SaudiLeagueBuzz) July 2, 2024

- Il minuto è il, quello che decide le sorti dell'incontro. Punizione dalla trequarti per l'Uruguay e cross in area, il portiere degli USA Turner sventa un primo colpo di testa ma sulla ribattuta il difensore del Napoliribadisce in rete con il gol dell'1-0. Gli Stati Uniti protestano veementemente per unal momento del colpo di testa del compagno di squadra e le immagini in effetti lasciano più di un dubbio sulla bontà della decisione nonostante la presenza del VAR.

El offside es claro! Increíble que hayan cobrado gol! Olivera esta claramente adelantado. pic.twitter.com/VjnkhZMH3k — Juan Furlanich (@Jfurlanich) July 2, 2024

- Si arriva così al fischio finale e a una scena imbarazzante per la Copa America., capitano degli USA, si dirige verso la terna arbitrale, stringe la mano ai collaboratori e la porge a. Un gesto che provoca la reazione stizzita del giocatore del Milan, che dice qualcosa al peruviano prima di andarsene.

An official refused to shake Pulisic's hand after the match pic.twitter.com/lurToJchMC — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 2, 2024

Non erano le prime scintille tra i due nel corso della partita.. Una condotta inusuale nel calcio e che ha portato anche tanti tifosi degli USA sui social e non a vedere un comportamento sospetto, formulando anche accuse di corruzione.Scintille e polemiche in una notte da dimenticare per gli Stati Uniti, che salutano prima del previsto la Copa America 2024.