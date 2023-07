Facce nuove sì, ma con tanta personalità. Se in casa Milan Loftus-Cheek non ha avuto ‘paura’ a prendersi la divisa numero 8 che apparteneva a Tonali, finito in Premier League, lo stesso dicasi per Christian Pulisic, a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossonero. L’americano ha infatti deciso di indossare la maglia numero 11. Ossia quella di Zlatan Ibrahimovic, fresco d’addio al club meneghino e al calcio. Nel pomeriggio di giovedì, a Casa Milan, era già in vendita la nuova tenuta dell’ex Chelsea.



Nella sua carriera Pulisic ha indossato soprattutto la 10, sia in Premier che in nazionale, ma in rossonero non è mai stata un’idea praticabile: quel numero in rossonero appartiene a Rafael Leao, che proprio quest'anno la scelta abbandonando la 17.