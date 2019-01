Christian Pulisic si è già preso le prime pagine. Perché l'esterno americano classe '98 del Borussia Dortmund piaceva a tutti, diversi intermediari stavano lavorando su quest'ala velocissima e di qualità messa nel mirino dai top club e che ha firmato per il Chelsea ufficialmente nelle ultime ore per 57 milioni di sterline. Ma c'è un retroscena da raccontare, perché tra le squadre a cui era stato offerto Pulisic c'era anche la Juventus.



IL RETROSCENA - Da ottobre scorso, la Juve ha ricevuto segnali, Pulisic è stato proposto a condizioni economiche decisamente elevate: 60 milioni di euro trattabili come base di partenza, prezzo importante ma comprensibile per un talento purissimo. La posizione di Paratici è stata immediatamente decisa: niente aste a queste condizioni, la Juve si è già chiamata fuori perché non cerca esterni e sta ragionando su altre opportunità. Non solo, i bianconeri hanno capito che il Chelsea faceva sul serio per Pulisic da mesi, i Blues sono stati nettamente avanti da tempo e Maurizio Sarri ha preteso a tutti i costi di stringere per l'americano in arrivo a Londra nel prossimo giugno. Con la Juve che ha detto no a una possibile asta al rialzo.