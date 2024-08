Getty Images

Puskas Akademia-Fiorentina 1-1Pecsi 6Maceiras 6Golla 5,5Stronati 6Nagy 7Nissilla 5,5Favorov 6Plsek 6 (dal 79' Szolnoki 5)Soisalo 6,5 (dall'88' Vekony 6)Pulijc 6,5 (dal 67' Colley 7)Levi 6 (dal 67' Komaromi 5,5)All. Hornyak 6,5: Regala diverse parate provvidenziali e fa valere la sua esperienza durante i tempi regolamentari e controlla ai supplementari. E' l'eroe dei calci di rigori dove para regalando il passaggio del turno alla Viola.: Prova ad essere propositivo, ma non è perfetto in copertura e appare stanco nel finale (dal 71': si vede poco dopo il suo ingresso, ma porta un po' di solidità)

: La sua stagione non è partita con il piede giusto e non lo fa nemmeno la sua partita: palla persa al 7' e subito ammonizione. Prosegue sulla stessa linea fino alla sostituzione (dal 54': Entra con accenni di personalità, ma paga la giovane età e si fa espellere per doppio giallo): Butta quasi all'aria la qualificazione già in tasca: fallo da rigore e espulsione al 94' che costringe ad andare ai supplementari con un uomo in meno.: Spaesato, perde un pallone sanguinoso nel primo tempo e si mangia un gol nel secondo, anche se in fuorigioco (dall'83'Entra nel momento peggiore e non riesce a incidere).

: Gioca nonostante le voci di mercato e forse è distratto anche per questo.: Poco servito, ma è il meno deludente in mediana e trasforma anche il rigore.: Lotta ma è in ombra come tutti i compagni. Trasforma però il rigore della vittoria, da vero capitano.: Si affaccia qualche volta nella metà campo dell'Akademia Puskas, ma non riesce ad incidere (dal 54': è la scintilla che riaccende la Fiorentina, il suo ingresso in campo fa uscire per un momento la Viola dal guscio. Freddo sul rigore.)

: Si vede poco in mezzo a una Fiorentina che fa fatica ad affacciarsi in avanti (dal 54': porta qualità al reparto offensivo, fa il lavoro sporco in copertura): Viene spesso incontro a raccogliere palloni e soffre la fisicità della difesa ungherese nel primo tempo. Dopo l'ingresso di Kouamé e Colpani si libera e silura Pecsi con un destro dal limite dell'area. Coglie l'attimo nell'unica occasione disponibile (dal 91': fa il suo nel finale e dal dischetto non sbaglia).: La squadra sembra non avere idee e subisce l'aggressività degli ungheresi. Sembra risolverla con i cambi a inizio primo tempo, ma la sua Fiorentina è troppo arrendevole.